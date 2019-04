Pro & Contra: Ist es richtig, das Cupfinale zu verlegen?

CONTRA:

Und wieder einmal geht der österreichische Fußball vorsorglich in die Knie. Diesmal nicht die Liga, sondern der ÖFB, der eigentlich etwas Kontinuität in den Cup-Bewerb bringen wollte.

Da drohen Fans am Verteilerkreis, die Salzburger Fans panieren zu wollen, wenn sie beim Cupfinale in ihren Fan-Sektor kommen sollten. Da fürchtet man, dass Fans aus dem Westen sich im Stadion des Erzrivalen nicht benehmen werden. Und sich dem in der Bundesliga beliebten Spiel der gegenseitigen Stadionverwüstung widmen werden.

Dabei sind in die neuen Stadien von Rapid und Austria je rund 20 Millionen Euro Steuergelder in Form von Förderungen geflossen. Dafür lässt Rapid niemand anderen ins Stadion. Dafür laufen Teile des Austria-Anhangs Amok, nur weil die Führung punkto Stadion aufgeschlossener ist. Vielleicht wollen jene auch nächstes Jahr die Fans beim Champions-League-Finale im Frauenfußball zu Schnitzel machen. Und vielleicht kann 2020 die Polizei die Sicherheit bei diesem Spiel am Verteilerkreis garantieren.

Beim Cupfinale hatte man Sicherheitsbedenken. "Der Ball liegt nun beim ÖFB", sagte ein Sprecher noch vor der Entscheidung.

Es war die Aufforderung zum Kniefall.