Manchester United in der Krise: Das "endloses Theater des Schmerzes"

Mit Arsenal erwischte es ein weiteres englisches Schwergewicht am Dienstag. Die Gunners unterlagen überraschend Lens um Kevin Danso nach Führung 1:2. Als Elye Wahi in der 69. Minute mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze die Führung für Lens gelang, hielt die Fans nichts mehr auf den Sitzen. Englands-Vizemeister konnte trotz Feldüberlegenheit nicht mehr reagieren und Danso durfte einen "extraordinären Abend" seiner Rot-Gelben bejubeln. "You shall not pass!" - "Du kannst nicht vorbei!" - schrieb der ÖFB-Teamverteidiger danach auf Instagram. Mit vier Punkten führt Lens die Tabelle der Gruppe B vor Arsenal (3), Sevilla (2) und Eindhoven (1) an.