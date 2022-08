So schlecht startete Liverpool unter Trainer Jürgen Klopp noch nie

Ganz im Gegensatz dazu agiert Arsenal so erfolgreich wie schon lange nicht mehr. Das Team von Trainer Mikel Arteta führt mit neun Punkten die Premier-League-Tabelle an. Es ist der beste Start seit der Saison 2009/'10. Am konstantesten in den letzten zehn Jahren agierte indes Meister Manchester City: Die Citizens spielten in den ersten drei Spielen nie weniger als 6 Punkte ein. Aktuell hält man bei 7 Zählern.