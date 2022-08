Weltfußballer Robert Lewandowski hat an seinem 34. Geburtstag erstmals für den FC Barcelona in der spanischen La Liga getroffen. Der in der ersten Runde noch glücklose Ex-Bayern-Profi traf am Sonntagabend beim 4:1 (1:1) bei Real Sociedad bereits nach 44 Sekunden und schnürte in der 68. Minute den Doppelpack. Seine ersten Pflichtspiel-Treffer für die Katalanen widmete Lewandowski einem besonderen Adressaten.

"Die sind für meinen Vater, der mir von oben zuschaut", sagte der Pole. Sein Vater Krzysztof war an einer Krebs-Erkrankung gestorben, als Lewandowski 16 Jahre alt war. Bei Instagram schrieb Lewandowski am frühen Montagmorgen über seinen gelungenen Auftritt in San Sebastian: "Was für eine Nacht!"