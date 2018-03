Premier League: Siege für Tottenham und Arsenal

Der FC Arsenal nahm den Schwung aus dem 2:0-Sieg in der Europa League beim AC Mailand mit in die Premier League und schlug den FC Watford am Sonntag mit 3:0 (1:0). Der deutsche Nationalspieler Shkodran Mustafi (8.) sowie die früheren Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (59.) und Henrich Mkhitaryan (77.) trafen im Emirates Stadion. Arsenal-Torwart Petr Cech parierte in der 62. Minute zudem einen Strafstoß von Watfords Troy Deeney. Die Gunners bleiben trotzdem abgeschlagen auf dem sechsten Platz.

Foto: REUTERS/STRINGER Besser in der Tabelle steht Stadtrivale Tottenham. Die Hotspurs gewannen 4:1 (1:1) beim AFC Bournemouth und verdrängten Liverpool von Platz drei. Die Gastgeber gingen in der siebenten Minute überraschend in Führung, Junior Stanislas war der Schütze. Dele Alli in der 35., sowie Heung-Min Son (62. und 87.) und Serge Aurier (90.) drehten die Partie zu Gunsten Tottenhams.

30. Runde:

Samstag, 10.03.2018 Manchester United - Liverpool 2:1 (2:0) Everton - Brighton and Hove Albion 2:0 (0:0) Brighton: Suttner ab der 82. Huddersfield - Swansea City 0:0 Newcastle - Southampton 3:0 (2:0) West Bromwich - Leicester City 1:4 (1:1) Leicester: Dragovic und Fuchs auf der Bank West Ham - Burnley 0:3 (0:0) West Ham: Arnautovic spielte durch Chelsea - Crystal Palace 2:1 (2:0) Sonntag, 11.03.2018 Arsenal - Watford 3:0 (1:0) Watford: Prödl spielte durch, Bachmann Ersatz. Bournemouth - Tottenham Hotspur 1:4 (1:1) Montag, 12.03.2018 Stoke City - Manchester City 21.00

Tabelle: