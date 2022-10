Ronaldo verweigerte bei Manchester United Einwechslung

Eine von Cristiano Ronaldo selbst verweigerte späte Einwechslung ist der Grund für die folgende Streichung des Fußball-Superstars aus dem Kader von Manchester United. Wie Trainer Erik ten Hag am Freitag bestätigte, hat sich der 37-jährige Portugiese am Mittwoch geweigert, in den letzten Minuten des Premier-League-Spiels gegen Tottenham Hotspur (2:0) noch auf den Platz gebracht zu werden.

Kurz vor dem Abpfiff war Ronaldo stattdessen mit gesenktem Kopf in die Kabine des Old Trafford geflüchtet, hatte dafür aber keine Erlaubnis von Ten Hag. Dieser strich ihn in der Folge aus dem Kader für die Begegnung an diesem Samstag gegen Chelsea.