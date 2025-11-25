Rot für Ohrfeige an Mitspieler: Gueye entschuldigte sich in Kabine

Das Montagsspiel der Premier League zwischen Manchester United und Everton (0:1) hat eine Kuriosität geboten. Der Senegalese Idrissa Gueye sah in der 13. Minute die Rote Karte - nach einer Tätlichkeit gegen seinen eigenen Mitspieler Michael Keane. Nach einem Ballverlust seines Teams in der Nähe des eigenen Strafraums kam es zum Streit mit Keane. Die beiden lieferten sich ein Gerangel mit Ohrfeige, das der Referee mit dem Platzverweis für Gueye beendete.

Danach musste der Spieler, der mehr als 100 Länderspiele bestritten hat, von zwei anderen Teamkollegen vom Platz geleitet werden. Weil Everton trotz der langen Unterzahl mit 1:0 gewann, konnte Coach David Moyes die bizarre Szene etwas herunterspielen: "Wenn ihr es genau wissen wollt, dann gefällt es mir sehr, wenn meine Spieler sich ein bisschen streiten. Denn das zeigt, dass es ihnen wichtig ist, dass sie besser werden wollen."

Torhüter Pickford beruhigte Gueye Bei der Aktion im eigenen Strafraum in der Anfangsphase waren die beiden Everton-Profis aneinandergeraten. Keane schubste seinen Teamkollegen nach einem kurzen Wortgefecht weg, woraufhin der senegalesische Routinier den Innenverteidiger ins Gesicht schlug. Schiedsrichter Tony Harrington zeigte sofort Rot. Evertons englischer Nationaltormann Jordan Pickford musste Gueye danach davon abhalten, noch einmal auf Keane loszugehen.

In der Kabine entschuldigt "Er hat sich in der Kabine entschuldigt bei den Spielern, bei Michael und allen, die beteiligt waren. Er hat die Mannschaft für den Auftritt und das Resultat gelobt. Weiter geht's", sagte Coach Moyes. Der Spieler selbst schrieb auf Instagram: "Was passiert ist, spiegelt nicht wider, wer ich bin oder für welche Werte ich stehe. Die Emotionen können hochkochen, aber nichts rechtfertigt so ein Verhalten. Ich werde dafür sorgen, dass es nicht noch einmal vorkommt."

