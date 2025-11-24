Ronaldo zaubert auch mit 40: Fallrückzieher begeistert Fans

Cristiano Ronaldo ist auch mit 40 Jahren noch für Traumtore gut: Den Treffer zum 4:1-Endstand für den saudischen Erstligisten Al-Nassr im Ligaspiel gegen Al-Khaleej erzielte derSuperstar per Fallrückzieher aus knapp zwölf Metern. Die spektakuläre Einlage in der Nachspielzeit erinnerte stark an sein legendäres Tor im Trikot von Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale 2018 bei Juventus Turin.

"Die beste Bildunterschrift gewinnt", forderte Portugals Rekord-Nationalspieler die Nutzer der Plattform X zu Kommentaren unter einem Video mit dem Tor auf. Für die Auswahl seines Landes hatte der Offensivstar im November 2024 im Nations-League-Spiel gegen Polen ebenfalls auf ähnliche Weise getroffen.

In Portugals Nationaltrikot hatte Ronaldo zuletzt für weniger positive Schlagzeilen gesorgt. Beim 0:2 im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland vor knapp eineinhalb Wochen sah er nach einem Ellenbogenschlag gegen Dara O'Shea in seinem 226. Länderspiel erstmals die Rote Karte. Zum WM-Start im kommenden Sommer droht ihm daher die Zuschauerrolle.