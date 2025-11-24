Spanische Überraschung: Ein Mostviertler stoppte auch Superstar Mbappe

Mit viel Mühe hat Real Madrid die Tabellenführung in der spanischen La Liga behauptet. Beim 2:2 in Elche am Sonntagabend glichen die Madrilenen zweimal durch Dean Huijsen (78.) und Jude Bellingham (87.) einen Rückstand aus. Der La-Liga-Aufsteiger Elche verpasste mit einem starken österreichischen Innenverteidiger David Affengruber nur um Haaresbreite die Sensation. Reals Vorsprung an der Spitze auf den FC Barcelona (4:0 gegen Athletic Bilbao) schmolz auf einen Punkt.

Aleix Febas (53.) und Alvaro Rodriguez (84.) trafen für den über weite Strecken ebenbürtigen und mutig auftretenden Außenseiter, der nun auf Platz elf liegt. Affengruber konnte sich gegen Kylian Mbappe und Co. eine staubtrockene Leistung nachsagen lassen. David Alaba stand beim bereits dritten sieglosen Pflichtspiel in Folge der "Königlichen" nicht im Kader. Am Mittwoch gastiert Real Madrid in der Champions League in Piräus bei Olympiakos.