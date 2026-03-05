Massive Kritik an Arsenal nach Sieg: "Machen ihre eigenen Regeln"

Trainer Fabian Hürzeler vom englischen Fußball-Erstligisten Brighton & Hove Albion hat nach der knappen Niederlage in der Premier League gegen den FC Arsenal zum Rundumschlag gegen den Tabellenführer ausgeholt. Der 33-Jährige kritisierte die Spielweise der Londoner und warf dem Team von Trainer Mikel Arteta vor, vor allem Zeit schinden zu wollen. Hürzeler: Arsenal macht "eigene Regeln" "Ich glaube, es gab heute nur eine Mannschaft, die versucht hat, Fußball zu spielen, und deshalb bin ich stolz darauf, wie sie das gemacht hat", stichelte der frühere St. Pauli-Coach nach der 0:1-Niederlage. Arsenal war durch einen Treffer von Bukayo Saka bereits in der neunten Minute in Führung gegangen und konzentrierte sich im weiteren Verlauf des Spiels auf die Defensive.

Am Ende der Partie sprachen alle relevanten Statistiken für Brighton. Den Gunners warf Hürzeler vor, "ihre eigenen Regeln" zu machen. "Deshalb denke ich, ist es so schwierig, das zu ahnden", sagte er. Arteta reagierte ironisch auf die Aussagen seines Kollegen. "Was für eine Überraschung", sagte der Spanier, der sich derartigen Vorwürfen in den vergangenen Wochen bereits häufiger ausgesetzt sah. Arteta weist Vorwürfe zurück Die Kritik bügelte er ab. "Ich liebe meine Spieler. Das ist das Wichtigste. Ich liebe meine Spieler, wir lieben unsere Spieler und ich liebe die Art und Weise, wie wir auftreten", stellte er klar. Bereits im Vorfeld der Partie hatte sich Hürzeler darüber beklagt, wie viel Zeit sich Arsenal für die Ausführung von Standardsituationen nehme.