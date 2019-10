Präsidentenwahl bei Rapid: Tojner unterstützt Liste Grüneis

Alle drei Kandidaten – Martin Bruckner, Robert Grüneis und Roland Schmid – dürfen weiterhin offen, zur Wahl bei der Hauptversammlung der Rapid-Mitglieder am 25. November zugelassen zu werden. Hat sich damit seit den Hearings gar nichts getan?

Mitnichten. Hinter den Kulissen ist einiges in Bewegung. Wie berichtet, wurde bei der Liste Bruckner der letzte freie Platz im Präsidium an die aus der Formel 1 bekannte, in Wien aufgewachsene Managerin Monisha Kaltenborn vergeben.