Krammer: „Mein Ziel für die Nachfolge bei Rapid ist eine Liste“

Rote Köpfe und zusammengepresste Lippen gab es Dienstagfrüh in Hütteldorf. Die Kritik von Wiens Sportstadtrat Peter Hacker an der aktuellen Klubführung fiel für einen Politiker ungewohnt deutlich aus. Hacker hatte im KURIER-Interview bestätigt, dass die von Rapid erhofften Zusagen und Umwidmungen der Stadt Wien für die ursprünglich geplante „große Variante“ des Nachwuchszentrums im Prater bislang ausgeblieben sind: „Wenn ein Ergebnis versprochen wurde und es kommt nicht, ist das Management noch nicht fertig. Das gilt auf der ganzen Welt so und auch bei Rapid.“