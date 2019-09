Sportstadtrat Hacker: "Natürlich hab’ ich Interessen bei Rapid"

Nach Runde sechs und dem Rapid-Sieg im Derby macht die Bundesliga Pause, nicht aber der Präsidentschaftswahlkampf bei den Hütteldorfern. Die drei Kandidaten Martin Bruckner, Robert Grüneis und Roland Schmid bereiten sich auf ihre Hearings beim Wahlkomitee vor.

So unterschiedlich ihre Vorstellungen sind, so einig sind die Kandidaten was die Rolle von Peter Hacker ( SPÖ) betrifft: Ohne Wiens Sportstadtrat geht (fast) nichts.

Im KURIER-Interview spricht der 56-jährige Rapid-Fan erstmals öffentlich über seine Schlüsselrolle im Präsidentschaftswahlkampf, die klaren Forderungen der Wiener Politik an den Verein und die Versäumnisse der aktuellen Führung von Rapid.

KURIER: Wie sehen Sie Ihre Rolle und jene der Stadt Wien beim Präsidentschaftswahlkampf von Rapid?