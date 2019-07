Grün-roter Wahlkampf: Duell um den Rapid-Präsidenten

Rapid und die SPÖ verbindet einiges. Die glorreiche Vergangenheit, die Probleme in der Gegenwart und der Umstand, dass die beiden Institutionen in der Stadt Wien (in ihren Bereichen) den nach wie vor größten Zuspruch genießen. Über Jahrzehnte wurde zwischen Verein und Partei ein für beide Seiten sinnvoller Doppelpass gespielt. Der heikle Teil dieser Verbindung: Der grüne Wahlkampf um die Nachfolge von Präsident Michael Krammer färbt sich gerade rot ein.

Favorit Martin Bruckner, der dem aktuellen Präsidium angehört, gilt als echter Grüner.