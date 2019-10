Pisa gegen Livorno: Ein Derby ist auf Verarschung aufgebaut

Es gibt in Italien viele Derbys, die das fußballverrückte Land elekritisieren. Das Mailänder Stadtderby zwischen AC Milan und Inter zum Beispiel, oder das Hauptstadtderby zwischen AS Roma und Lazio, nicht zuletzt das Genueser Derby zwischen Sampdoria und dem FC Genua.

Das Duell zwischen AS Livorno und AC Pisa mag zwar vielleicht hierzulande nicht so bekannt sein. Doch in Sachen Brisanz und Attraktivität steht das Kräftemessen der beiden Zweitligisten aus der Toskana den prominenten Derbys um nichts nach. "Seit Wochen warten alle nur auf dieses Spiel am Samstag", sagt Robert Gucher.

23 Kilometer Distanz

Der Steirer ist der Kapitän von Zweitliga-Aufsteiger Pisa und er weiß um die Bedeutung dieser Partie. 23 Kilometer liegen nur zwischen Pisa und Livorno, und doch trennen die beiden Städte Welten.

Auf der einen Seite Livorno, eine Hafenstadt ohne große Sehenswürdigkeiten, die vor allem dafür bekannt ist, dass dort die Kommunistische Partei Italiens gegründet wurde.