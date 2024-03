90 Minuten auf der Bank: Peter Stöger schmunzelt über Valencia

Stöger kann sich noch erinnern, wie sich das Spiel angefühlt hat. „Soweit ich es in Erinnerung habe, verwerteten die Spanier jede Torchance. Sie haben so gut wie keine Möglichkeit vergeben.“

Hätte er die Partie drehen können, wenn er bei 0:6 oder 0:7 eingetauscht worden wäre? „Ich war damals gut drauf, aber das wäre sich nicht ausgegangen. Interessant ist ja, dass ich der einzige Spieler im Kader war, der danach nicht mehr ins Nationalteam berufen worden ist. Also einen Schuldigen haben sie rasch gefunden.“

Mit seinen Kollegen in der Startelf konnte Stöger durchaus mitfühlen. „Wenn du dann bei so einem Spiel auch auf der Wiese stehst, dann ist das gleich eine andere Thematik.“ Die Stimmung auf der Bank war überschaubar. „Es war sehr ruhig, es wurden keine Schmähs gemacht. Jedem war klar, was dieses Ergebnis bedeuten würde.“

Hohn und Spott inklusive, wie sich Edi Glieder erinnert. „Medial wurde das natürlich ausgeschlachtet mit elf Ostereiern und Ähnlichem in der Zeitung“, erinnert sich der Torjäger von einst. Und das nicht nur für ein paar Tage. „Wir wussten sofort, da werden wir monatelang nichts anderes hören. Das ist dann nicht angenehm.“