Spanien 9, Österreich 0: Ein Debakel wird 25 Jahre alt

Treffsicher waren die Österreicher an jenem Abend nur vor dem Mikrofon. Kultstatus erreicht hat Anton Pfeffer mit seinem TV-Interview in der Halbzeitpause. Auf die Frage, was beim Stand von 0:5 in den zweiten 45 Minuten noch möglich sei, antwortete der Verteidiger: „Hoch wer mas nimma gwinnen!“ Kaum weniger sarkastisch reagierte Torhüter Franz Wohlfahrt nach Spielende: „Mit mir in absoluter Hochform hätte es ein 0:8 gegeben.“

Beide Zitate sind auch auf Wikipedia verewigt.