Perfektes Comeback von Druijf: "Das Tor war ein unglaubliches Gefühl"

Feldhofer war aber sichtlich stolz auf seine Mannschaft, die „nie zurückgesteckt“, „immer nach vorne“ gearbeitet, „immer weiter gekämpft“ habe. „Wir haben uns nie die Moral nehmen lassen, sind nie verzweifelt“, sagte Feldhofer, der damit wohl das teils unsportliche Verhalten der Gegner aus Baku ansprach, die von der ersten Spielphase an auf Zeit gespielt haben.

"Ein Fabelwert"

Über die Chancenauswertung ließ sich der Trainer nicht allzu sehr aus, vielmehr freute er sich, dass seine Mannschaft überhaupt so viele Chancen kreieren konnte. „Über 30 Schüsse in Richtung Tor, das ist eigentlich ein Fabelwert.“ Nach 90 Minuten, so der Trainer, hätte es eigentlich auch „6:2 oder 7:3“ stehen können. Stattdessen wurde es denkbar eng, in der 71. Minute hätte Baku sogar den Ausgleich schießen können. „Ein Schuss oder ein Standard reicht oft, dass man so ein Spiel verliert, wenn man die Tore nicht selbst macht.“

Rapid wurde einmal mehr in der Entscheidung bestätigt, den Kader breiter zu machen. „Wir machen das ganz gut mit der Rotation, trotz Dreifachbelastung haben wir so gut wie keinen neuen Verletzten“, freut sich Feldhofer. „Die Richtung stimmt.“

Neben dem Lob für Druijf gab es auch eines für Vorlagengeber Auer: "Jonas hatte eine magische Minute: Zuerst das Monstertackling, dann gleich darauf die Traumflanke auf Ferdy."

Vaduz und Verschiebung

Druijf köpfelte zum 2:0 ein und sichert Rapid damit das Play-off gegen Überraschungsgegner Vaduz.

In einer Woche geht es auswärts los, dann wird das Liga-Spiel gegen Hartberg (durch eine neue Liga-Regelung) verschoben, am 25. August geht es dann in Hütteldorf um das große Ziel Gruppenphase.