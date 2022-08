2:0 - Rapid steigt gegen Baku nach einem harten Kampf auf

Die europäische Top-Quote hält: Rapid ist in 16 von 17 K.-o.-Duellen seit der Einführung der Gruppenphasen 2009 aufgestiegen. Aber so knapp wie gegen Baku war es noch selten. Erst in der Verlängerung wurde der Vizemeister aus Aserbaidschan mit einem 2:0 verabschiedet.

Im Play-off geht es gegen Vaduz. Der Schweizer Zweitligist gewann in Konya gegen den Dritten aus der Türkei völlig überraschend mit 4:2.