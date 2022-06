Patrick Pentz: Der Tormann für Rangnicks Fußball-Stil

Vater und Manager Werner Pentz hatte auf dem Weg von Wien nach Salzburg eine Handvoll zu tun, mit dem Handy auf dem Beifahrersitz. „Schon nach dem Dänemark-Spiel hat sich viel getan, jetzt ist Patrick gegen Frankreich umso mehr im Fokus gestanden. Ich gehe davon aus, dass viele Klubs das Spiel gesehen haben.“ Wohin die Reise am Ende gehen wird, will und kann er noch nicht sagen. „Derzeit gibt es viel zu sortieren. Höchstwahrscheinlich wird es in den kommenden zwei Wochen keine definitive Entscheidung geben.“ Viele Vereine aus unterschiedlichen europäischen Ländern zeigen jedenfalls Interesse am 25-Jährigen.