Patrick Farkas: Erst langzeitverletzt, nun Cupsieger

Dass der Burgenländer, der 2017 von Mattersburg nach Salzburg wechselte, seit seiner schweren Verletzung am 13. Mai 2018 just gegen Rapid mit Ausnahme der WAC-Partie nie am Platz gestanden war, macht seine Freude doppelt verständlich. Im Finish allerdings gingen nach einem Foul von Rapid-Verteidiger Maximilian Hofmann an Patson Daka die Emotionen mit dem 24-fachen ÖFB-Nachwuchsteamspieler durch, er sah Gelb-Rot.

"Da ist man in einem Tunnel drin"

"Mir ist es darum gegangen, dass in einen Kollegen reingesprungen wurde und er (Schiedsrichter Manuel Schüttengruber/Anm.) nichts gepfiffen hat", erläuterte Farkas. "Es sind einfach Emotionen, es ist das Cupfinale. Ich habe ein Jahr nicht gespielt, da ist man in einem Tunnel drinnen. Das war eine Dummheit von mir. Ich bin einfach nur heilfroh, dass ich heute spielen habe dürfen."