Pangl über Corona-Krise: "Fußball wird nicht umzubringen sein"

Die Coronavirus-Pandemie hat den internationalen Profi-Fußball in die vielleicht größte Krise seines Bestehens gestürzt. Fast alle Ligen in Europa sind ebenso unterbrochen wie die Europacup-Bewerbe, Klubs klagen über existenzgefährdende Einkommensverluste. Georg Pangl sieht in dieser Situation aber auch die Chance, dass Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre korrigiert werden könnten.

Der Burgenländer arbeitete bis Jahresende als Generalsekretär der "European Leagues" (EL), eines Verbandes von europäischen Profi-Ligen. Außerdem war der 55-Jährige von 2004 bis 2014 als Bundesliga-Vorstand tätig und arbeitete in verschiedenen Funktionen für ÖFB, UEFA und FIFA.