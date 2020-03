Der Fußball-Blase geht in der Corona-Krise die Luft aus

In Österreich machen die TV-Zahlungen von Sky bei den meisten Vereinen nicht so einen entscheidenden Anteil am Budget aus. Aber wenn sowohl die TV-Gelder stoppen als auch Sponsoren ausstehende Summen nicht mehr zahlen wollen oder können, ist es mit der Liquidität der meisten Vereine vorbei. Fehlende Ticketeinnahmen würden wiederum Rapid am stärksten treffen. Einen größeren Finanzpolster dürften neben Liga-Krösus Salzburg nur der LASK und der WAC haben – wegen der UEFA-Millionen aus dem Europacup (sollten die fließen).