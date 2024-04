Salzburg nach Cinel-Debüt: "Wichtig ist, wie wir aufgetreten sind"

Onur Cinels Start in seine fünf Wochen als Retter der Salzburger Meisterserie ist geglückt. Beim 4:2 gegen Klagenfurt zeigten die "Bullen" am Sonntag beim Debüt des 38-Jährigen in vielen Phasen das seit Wochen vermisste Spektakel. Eine Woche vor dem für das Titelrennen vielleicht vorentscheidenden Hit gegen Sturm Graz wollen die Salzburger "wieder in die Spur gefunden haben", wie Torschütze Luka Sucic anmerkte.