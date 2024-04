Sieg beim Trainerdebüt: Salzburg sah wieder wie Salzburg aus

Gerhard Struber hätte am Sonntag wohl seine Freude gehabt. Wäre er denn noch Salzburg-Coach. Seine ehemalige Mannschaft präsentierte im ersten Match ohne ihn nämlich genau das, was Struber seinerzeit angekündigt hatte: Einen unterhaltsamen und spektakulären Offensivfußball.

Salzburg sah beim Kantersieg gegen Klagenfurt wieder ein wenig wie Salzburg aus. Wiewohl der Serienmeister auch jene Defensive-Schwächen offenbarte, die den Klub in den letzten Wochen sportlich in Schieflage gebracht hatten. Mit einem klitzekleinen Unterschied: Beim Debüt von Interimstrainer Onur Cinel war Salzburg in der Offensive deutlich zielstrebiger als unter seinem Vorgänger – und damit auch erfolgreicher.