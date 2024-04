Sensation in Linz: Hartberg ist wieder im Rennen um Platz 3

Der Triumph des LASK in der letzten Runde gegen Serienmeister Salzburg (3:1) war nur ein Strohfeuer. Nach dem beeindruckenden Auftritt im ersten Match nach der Trennung von Trainer Thomas Sageder fielen die Linzer bei der Heimspiel-Pleite gegen Hartberg prompt wieder in alte Muster zurück und verpasste einen Big Point im Kampf um Platz 3.

Die Hartberger ließen sich aber nicht beirren und blieben die gefährlichere Mannschaft. Einen Konterangriff schloss der kurz zuvor eingewechselte Prokop erfolgreich ab und erhöhte auf 3:1 (75.).

Für die Hartberger war es der erste Sieg in der Meistergruppe, erst der zweite überhaupt in diesem Kalenderjahr. Der LASK will hingegen 2024 nicht richtig in Fahrt kommen.