Dank eines schlimmen Fehlers von Hedl gewinnt Sturm gegen Rapid

Es gab ja in der rot-weiß-roten Fußballgeschichte schon einige große Schauspiele, die diese beiden Klubs schrieben. Sturm und Rapid – die Duelle der beiden Klubs werden mit zumeist Emotionen geschrieben. Aber dass es nun innerhalb von 13 Tagen zu einer Trilogie kommt, ist fast außergewöhnlich.

Teil eins in Graz ging mit 1:0 an die Grazer, die sich damit zumindest bis Sonntag und bis zum Salzburg-Heimspiel gegen Klagenfurt an die Tabellenspitze setzen.