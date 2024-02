Perfekter Start für Oliver Glasner in England mit Crystal Palace

Schon nach wenigen Sekunden hatte der junge Trafford von Burnley Glück. Der 21-jährige Tormann konnte einen Rückpass gerade noch per Kopf neben das Tor lenken. Die Mannschaft des belgischen Ex-Internationalen Vincent Kompany war in der Folge nur mit dem Verteidigen beschäftig. Und das lange gut. Nach einer weiten Flanke konnte Trafford einen Kopfball ins kurze Eck von Edouard klären (28.).

Das Debüt von Oliver Glasner als neuer Trainer von Crystal Palace ist gelungen, der Vorletzten Burnley wurde geschlagen, der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist damit größer geworden. Nach Alan Pardew 2015 ist Glasner der erst zweite Palace-Trainer, der sein erstes Premier-League-Spiel gewinnen konnte. Gut gelaunt spazierte der Österreicher am 26. Spieltag der Premier League zu seinem Sitzplatz in seinem neuen Arbeitsplatz im Selhurst Park Stadium in London.

Trotz des Drucks wollten die Gäste den Ball nicht wegschlagen, sondern von hinten heraus spielen. Brownhill übersah aber einen Pass von Trafford. Lerma spritzte dazwischen, machte sich allein auf dem Weg Richtung gegnerisches Tor und wurde vom Burnley-Spieler niedergerissen. Damit hatte Glasner nach einer halben Stunde einen Spieler mehr auf dem Platz.

Vom Personal her hat der Österreicher in seinem ersten Spiel auf große Experimente verzichtet und brachte jene Startelf, die am Montag bei Everton 1:1 gespielt hat. Glasner brauchte Geduld, bis in der 68. Minute Richards die Führung erzielte. Der Jubel war kaum verebbt, da erhöhte Ayew auf 2:0. Schließlich schoss Mateta aus einem Elfer das dritte Tor binnen zehn Minuten.