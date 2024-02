Was Glasner bei Crystal Palace in der Premier League erwartet

Crystal was? Crystal Palace ist ein Wohnbezirk im Süden Londons , der nach einem gleichnamigen Ausstellungsgebäude in der Gegend, das 1936 durch einen Brand zerstört wurde, benannt wurde. Der Klub wurde 1905 gegründet und schaffte erst 1992 erstmals den Aufstieg in die Premier League. Vier Mal musste der Klub nach seinem Aufstieg sofort wieder absteigen, ehe man 2013 in der Beletage sesshaft wurde.

Denn während sich das Publikum in nahezu allen Stadien Englands nach Abschaffung der Stehplätze ins Familiäre gewandelt hat, haben die „Eagles“, wie der Klub aufgrund des Adlers im Wappen genannt wird, eine eigene Ultra-Gruppierung, die ordentlich Stimmung macht. Die „Holmesdale Fanatics“ fallen ab und an sogar durch die auf der Insel unüblichen und verbotenen pyrotechnischen Fackeln auf.

Und er muss es wissen. Seit er 1970 als kleiner Bursche im Zuge eines England-Urlaubs gemeinsam mit seinem Vater bei einem Spiel von Crystal Palace war, ist der Niederösterreicher glühender Eagles-Fan. Und da er kaum eine Partie seiner Lieblinge versäumt, weiß er nur zu gut, was auf Oliver Glasner in nächster Zeit zukommen wird. „Heuer zählt nur mehr eines, der Klassenerhalt.“

Eigentümer des Klubs ist der englische Geschäftsmann Steve Parish , der selbst im Süden Londons aufgewachsen ist und durch ein Unternehmen für Computergrafiken ein Vermögen gemacht hat. Der heute 58-Jährige rettete den bereits insolventen Klub 2010 vor der Liquidation. Und das praktisch fünf vor zwölf, nachdem bereits tausende Fans vom Süden der Stadt zum vermeintlich letzten Bank-Termin des Klubs zur Bank of Scotland in die Stadt gepilgert waren.

Nach dem 1:1 bei Everton am Montagabend hat Crystal Palace als Tabellen-15. aktuell fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Gegen den Vorletzten Burnley sind beim Glasner-Debüt am kommenden Samstag drei Punkte eingeplant.

Wen der Oberösterreicher dabei zur Verfügung hat, steht aber wie so oft in dieser Saison in den Sternen. „So viele Verletzte, und vor allem so viele Leistungsträger, habe ich noch selten erlebt“, hadert Erich Auer. Er würde sich jedenfalls freuen, könnte Oliver Glasner seinen angriffigen Spielstil mit viel Pressing und schnellem Umschalten auch in London implementieren. Zuletzt bekam man unter Trainerlegende Roy Hodgson ein eher verhaltenes, destruktives Muster vorgeführt.