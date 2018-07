Özil-Affäre in Zitaten: "Es war keine politische Botschaft"

17. Juni

„Am Anfang hat das schon ein bisschen gestört in der Mannschaft, war sogar belastend.“ (Nationaltorwart Manuel Neuer zum Einfluss des Wirbels um Özil und Gündogan auf die Nationalmannschaft in der WM-Vorbereitung)

5. Juli

„Wir haben Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft bislang noch nie zu etwas gezwungen, sondern immer versucht, sie für eine Sache zu überzeugen. Das ist uns bei Mesut nicht gelungen. Und insofern hätte man überlegen müssen, ob man sportlich auf ihn verzichtet.“ (Oliver Bierhoff in einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt“)

6. Juli

„Es tut mir leid, dass ich mich da offenbar falsch ausgedrückt habe und diese Aussagen missinterpretiert werden. Sie bedeuten in keinem Fall, dass es im Nachhinein falsch gewesen sei, Mesut mitzunehmen.“ (Oliver Bierhoff in der „Bild“-Zeitung zu seiner Aussage vom Vortag)

8. Juli

„Diese Aussage ist eine Frechheit. Sie dient meiner Meinung nach nur dazu, die eigene Haut zu retten.“ (Mesut Özils Vater Mustafa Özil in der „Bild am Sonntag“ zu den Äußerungen von Oliver Bierhoff)

„Es stimmt, dass sich Mesut bisher nicht geäußert hat. Das hat viele Fans enttäuscht, weil sie Fragen haben und eine Antwort erwarten. Diese Antwort erwarten sie zu Recht. Deshalb ist für mich völlig klar, dass sich Mesut, wenn er aus dem Urlaub zurückkehrt, auch in seinem eigenen Interesse öffentlich äußern sollte.“ (Reinhard Grindel in einem Interview des „Kicker“)

„Daneben müssen wir die sportliche Analyse abwarten und schauen, ob Joachim Löw weiter mit ihm plant.“ (Reinhard Grindel in einem Interview des „Kicker“)

11. Juli

„Jetzt ist die Zeit zu analysieren: die Leistungen auf dem Platz, den Umgang mit dieser Affäre. Und danach muss man mit seiner Haltung an die Öffentlichkeit gehen. Das wäre die richtige Aufarbeitung.“ (Ex-Kapitän Philipp Lahm in einem Interview der „Zeit“)

19. Juli

„Das katastrophale Krisenmanagement des DFB infolge der Erdogan-Fotos hat Raum gelassen für Angriffe von rechts und die überwunden gehoffte Debatte, ob hier geborene Deutsch-Türken wirklich Teil unserer Gesellschaft sind oder für immer Ausländer bleiben. Das wirft uns um Jahre zurück.“ (Der frühere Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“)