Özil-Rückzug: "Integrationsträumerei" und "Alarmzeichen"

Außerdem sei es „fatal“, wie Özdemir der Berliner Zeitung sagte, „wenn junge Deutsch-Türken jetzt den Eindruck bekommen, sie hätten keinen Platz in der deutschen Nationalelf. Leistung gibt es nur in Vielfalt, nicht in Einfalt. So sind wir 2014 Weltmeister geworden. Und Frankreich jetzt.“ In der Vorwoche hatte der frühere Grünen-Chef Kritik an Özil in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als mittlerweile "eindeutig rassistisch grundiert" bezeichnet.

Özil-Rückzug als "Alarmzeichen"

Bundesjustizministerin Katarina Barley sieht die Rassismus-Vorwürfe Özils gegen den Deutschen Fußball-Bund als Signal für ein tieferliegendes gesellschaftliches Problem. „Es ist ein Alarmzeichen, wenn sich ein großer, deutscher Fußballer wie Mesut Özil in seinem Land wegen Rassismus nicht mehr gewollt und vom DFB nicht repräsentiert fühlt“, schrieb die SPD-Politikerin am Sonntagabend auf Twitter.

Mit beispiellosen Rassismus-Vorwürfen gegen Verbandschef Reinhard Grindel und andere DFB-Funktionäre hatte sich Özil zuvor aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgezogen. In seiner mehrteiligen Stellungnahme vom Sonntag schrieb der gebürtige Gelsenkirchener mit türkischen Wurzeln unter anderem: „In den Augen von Grindel und seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, aber ein Immigrant, wenn wir verlieren.“

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel dankte Özil auf Twitter für dessen Leistungen im Nationalteam und ergänzte: "Und weil es um mehr geht: An alle Bürgerinnen und Bürger mit unterschiedlichen Wurzeln: Wir gehören zusammen und wir akzeptieren Rassismus never ever."

AfD sieht "gescheiterte Integration"

AfD-Politikerin Alice Weidel übt sich in Polemik: "Integrations-Träumerei funktioniert nicht einmal bei Fußball-Millionären", schreibt die rechtspopulistische Bundestagsabgeordnete auf Twitter. "Mit seiner Abschiedstirade erweist sich Özil als typisches Beispiel für die gescheiterte Integration von viel zu vielen Einwanderern aus dem türkisch-muslimischen Kulturkreis".

Annette Widmann-Mauz (CDU), Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, meinte auf Twitter: „Bei allem Verständnis für die familiären Wurzeln, müssen sich Nationalspieler Kritik gefallen lassen, wenn sie sich für Wahlkampfzwecke hergeben. Zugleich darf diese berechtigte Kritik nicht in pauschale Abwertung von Spielern mit Migrationshintergrund umschlagen.“

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, hält nun sogar die Integrationswirkung der Nationalmannschaft für gefährdet. "Vielfalt in der Nationalmannschaft war ein tolles Vorzeigeprojekt, was durch unfähige Führungskräfte nun zu scheitern droht", schrieb Sofuoglu auf Twitter.

"Niemand muss oder soll Wurzeln verleugnen“, sagt Thomas Strobl (CDU), Baden-Württembergs Innenminister, der Bild-Zeitung. Er wünsche sich aber „ein deutliches Bekenntnis für das neue Heimatland. Und ich wünsche mir auch ein klares Bekenntnis zu unseren Werten, auch und gerade gegenüber jemandem wie Herrn Erdogan.“