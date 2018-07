Özil holt zum Rundumschlag aus - und erklärt DFB-Rücktritt

"Für mich ging es bei meinem Foto mit Präsident Erdogan nicht um Politik oder Wahlen, sondern um meinen Respekt für das höchste Amt im Land meiner Familie. Mein Beruf ist Fußballer, nicht Politiker, und unser Treffen war kein Gutheißen irgendeiner Politik. Tatsächlich haben wir über das gesprochen, worüber wir bei jedem unserer Treffen sprechen - über Fußball, weil auch er in seiner Jugend Fußballer war."

Rassistische Medien, rassistischer DFB

"Für mich zählt nicht, wer der Präsident ist, sondern dass es der Präsident ist. Mir ist klar, dass das schwer zu verstehen sein mag, weil man in vielen Kulturen den politischen Anführer nicht getrennt von der Person dahinter betrachten kann - aber in diesem Fall ist das anders. Was immer das Ergebnis dieser Wahl oder der Wahl davor gewesen wäre, ich hätte dieses Foto trotzdem gemacht."

Auch an die Medien richtete er harsche Worte - und unterstellte ihnen Rassismus. "Gewisse deutsche Zeitungen verwenden meine Herkunft und mein Bild mit Präsident Erdogan als rechte Propaganda, um ihre politischen Ziele zu fördern. Sie kritisieren nicht meine Leistung, sie kritisieren nur meine türkische Herkunft und meinen Respekt für meine Erziehung. Macht mich mein türkisches Erbe zu einem lohnenden Ziel? Für sie [die Medien, Anm.] ist es wichtiger, wenn ich ausgebuht werde oder mich mit einem Präsidenten fotografieren lasse, als wenn ich Kindern auf der ganzen Welt Operationen ermögliche."

Zudem kritisierte Özil einige Sponsoren, die ihm in Folge des Erdogan-Fotos die Unterstützung entzogen hatten - und auch der DFB kam nicht ohne Kritik davon. "Ich wurde von einem Sponsor fallen gelasse. Weil sie auch Sponsor des DFB waren, wurde ich gebeten, Werbevideos zu drehen. Aber nach dem Foto mit Präsident Erdogan wurde ich aus den Kampagnen genommen und alle Termine abgesagt. Das finde ich ironisch, denn ein deutsches Ministerium hat erklärt, dass die Produkte dieses Sponsors illegale Software installiert haben, die die Kunden in Gefahr bringt. Ist das nicht schlimmer als ein Bild mit dem Präsidenten des Landes meiner Familie? Was sagt der DFB dazu?"