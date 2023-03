Österreichs U21-Team neu: Sechs mögliche Debütanten zum Auftakt

Zwei Siege, zwei Remis: Österreichs neuformierte U21-Nationalmannschaft hat im vergangenen Herbst einen guten Start hingelegt. Beim Länderspiel-Test-Doppel auf türkischem Boden wollen die Schützlinge von Teamchef Werner Gregoritsch die ungeschlagene Serie zum Jahresauftakt fortsetzen. Am Freitag geht es in Antalya gegen Polen, am Montag (jeweils 13.30 Uhr) gegen die Republik Moldau. Fehlen wird Paul Koller, der GAK-Abwehrspieler erlitt eine Sprunggelenksverletzung.

Für ihn wurde Leo Mätzler nachnominiert. Der Dornbirn-Akteur ist einer von sechs möglichen Debütanten neben David Riegler (St. Pölten), Dijon Kameri (Salzburg), Tristan Osmani (Schalke), Luka Maric (Sturm Graz) und Justin Forst (WSG Tirol). Die ÖFB-Auswahl hat am Montag das Trainingscamp in Belek bezogen. Prominentester Abwesender ist der am Fuß angeschlagene Galatasaray-Istanbul-Offensivspieler Yusuf Demir.