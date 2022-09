Ein neuer Kapitän für das U21-Nationalteam

Matthias Braunöder wird Österreichs U21-Fußball-Nationalteam am Freitag (20.30 Uhr/live ORF Sport +) im Test-Länderspiel in Wien gegen Montenegro anführen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wurde von Teamchef Werner Gregoritsch zum neuen Kapitän ernannt. Der Austrianer tritt in die Fußstapfen von Philipp Lienhart, Kevin Danso, Maximilian Wöber, Marco Friedl oder Romano Schmid, die den Sprung ins A-Team geschafft haben. Braunöders Stellvertreter ist Rapids Leopold Querfeld.