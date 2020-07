Violette Trainersuche: Austrias Talente stehen im Fokus

Mach’ aus der Not eine Jugend. Die schwierige Zeit inmitten der Corona-Krise und eine völlig verkorkste Saison zwingen die Wiener Austria umso mehr, in den eigenen Reihen fündig zu werden. Stallgeruch soll in naher Zukunft zu schnuppern sein, darauf wird sich auch der neue Trainer einstellen müssen. Wer auch immer die Veilchen in der neuen Saison coachen wird, er wird die Talente fördern und durchaus Geduld aufbringen müssen. Der zuletzt medial gehandelte Andreas Herzog könnte dies. Noch ist offen, ob es Gespräche geben wird.