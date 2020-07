Austria auf Trainersuche: Wer will, wer mag, wer hat noch nicht?

Die Kontaktaufnahme mit möglichen Kandidaten wird spätestens am Montag beginnen, die Suche soll innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen abgeschlossen sein.

Wer wird nun gehandelt, wer kommt in Frage – und wer nicht?

Peter Stöger

Fakt ist, dass sich der Sportvorstand in seinem zweiten Jahr endlich um den Sport kümmern möchte. Bisher wurde er mit seinem Namen meist vorgeschickt, um Sponsoren und Investoren davon zu überzeugen, den Geldhahn in Richtung Austria aufzudrehen. Inwieweit Stöger Lust verspürt, sich wieder in die Coaching Zone zu bewegen, weiß er selbst noch nicht so genau. Es wäre jedenfalls für die finanziell angeschlagene Austria die günstigste Variante. Stöger müsste in die Entscheidung in diese Richtung miteinbeziehen, ob er seinen Vertrag als Sportvorstand über den Sommer 2021 hinaus zu verlängern gedenkt.

Harald Suchard

Es wäre die wohl einfachste Variante, den aktuell erfolgreichen Trainer der Young Violets, der das zweite Team von einem Abstiegsplatz auf mittlerweile Platz vier in der zweiten Liga führte, zu befördern. Er kennt mittlerweile die Talente, die schon den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft haben und jene, die im Sommer folgen werden. Doch Stöger möchte doch Funktionierendes nicht wieder auseinanderreißen und bei den Talenten für Kontinuität sorgen.