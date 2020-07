Knalleffekt: Trainer Ilzer wechselt von Austria zu Sturm

Alles deutet darauf hin, dass die Wiener Austria und Trainer Christian Ilzer getrennte Wege gehen. Erst am Mittwoch-Abend war eine Saison zum Vergessen für die Wiener zu Ende gegangen.

Als im Europacup-Play-off in zwei Spielen schlechtere Elf verpasste der Großklub zum vierten Mal in den vergangenen sieben Jahren das internationale Geschäft. Sport-Vorstand Peter Stöger kritisierte daraufhin die fehlende Weiterentwicklung und kündigte Veränderungen an.