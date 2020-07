"Die Austria muss sich anders präsentieren"

Jubel bei den Hartbergern

In Hartberg sieht die Situation freilich anders aus, erstmals steht man im Europacup. „Es ist ein gewaltiger Moment. Jeder, der die Geschichte mitverfolgt hat, hätte wahrscheinlich viele Schritte zuvor schon nicht geglaubt. Ein Dankeschön an alle, die sich da bemüht haben. Ich bin extrem stolz, ein Teil davon zu sein. Über die zwei Spiele gesehen waren wir die bessere Mannschaft. Wir hätten es schon in Wien zu Ende spielen können, haben wir aber nicht“, sagt Erfolgstrainer Markus Schopp.

Der 46-Jährige soll nun unter allen Umständen gehalten werden. "Er ist unser Wunschtrainer, wir hoffen, dass er bleibt. Wir werden ihm ein tolles Angebot machen", erklärt Hartbergs Präsidentin Brigitte Annerl.