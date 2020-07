0:0 in Hartberg: Die Austria verspielt die letzte Chance

Hartberg überließ den Veilchen zwar weitgehend die Kontrolle übers Spiel, ließ aber kaum etwas zu. Umgekehrt wurde Hartberg ein Tor vorenthalten. Bei einem Eckball unterlief Austria-Verteidiger Borkovic den eigenen Tormann Pentz, Rotter schob den Ball über die Linie. Schüttengruber gab den Treffer aber nicht, er ortete ein Foul an Borkovic.

Nach der Pause drückte die Austria zwar aufs Tempo, für große Gefahr im Strafraum konnte sie aber bis zum Schluss nicht sorgen. Wie will man denn Tore schießen, wenn man keine Chance vorfindet? Die Zeit lief davon. Und Hartbergs Rep in einem Konter der Austria-Abwehr, Torhüter Pentz parierte und hielt die Wiener im Rennen. Um 22.19 Uhr aber ertönte dann der finale Pfiff. Er hinterließ die Austrianer fassungslos und ratlos, während die Hartberger mit ihrem ersten 0:0 in dieser Saison den größten Erfolg in der Klubhistorie bejubelten.

Violette Zukunftssorgen

Die Austria ist nun gut beraten den Blick nach vorne richten, denn allzu vielfältig sind die Hürden, die es alsbald zu nehmen gilt. Weitere Monate ohne Einnahmen können sich die Violetten nicht mehr leisten, umso wichtiger wird daher der Vertragsabschluss mit einem strategischen Partner, sprich Investor.

Zuletzt war die Rede von einem arabischen Konsortium, das um zehn Millionen Euro bis 49 Prozent der Austria erwerben möchte. Aus dem Vereinsumfeld war zu vernehmen, dass das Konsortium kein arabisches sei, auch die Zahl dürfte nicht exakt sein. Laut AG-Vorstand Markus Kraetschmer sei man noch nicht auf der Zielgeraden in Richtung Unterschrift. Noch gilt es einige Fragen zu klären wie zum Beispiel das Mitspracherecht in sportlichen und wirtschaftlichen Belangen.