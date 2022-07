Die Wiener Austria hält Jungstar Braunöder bis 2025

Die Wiener Austria hat es geschafft, ein vielversprechendes Talent an den Verein zu binden. Matthias Braunöder hat einen neuen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Der defensive Mittelfeldspieler schaffte es vergangene Saison unter Trainer Manfred Schmid zum Stammspieler und kam gleich 31 Mal zum Einsatz.

„Ich will beim neuen Weg der Austria dabei sein, weil das in eine richtige Richtung geht. Ich glaube, dass mein Weg bei der Austria noch nicht zu Ende ist“, sagt der Blondschopf, über dessen Treue sich auch Sportdirektor Manuel Ortlechner freut: „Wir sind unglaublich froh, dass uns bei Matthias Braunöder eine vorzeitige Vertragsverlängerung gelungen ist. Er hat eine tolle Entwicklung hinter sich. Aus unserer Sicht ist er ein Prototyp des Austria-Wegs und ein Vorbild für alle Akademie-Spieler und Young Violets, die nachhaltig in der Kampfmannschaft Fuß fassen wollen.“