Nach Rapid-Sieg in Gdansk: "Dann hat natürlich der Hut gebrannt"

Feldhofer gab sich bezüglich der Leistung in Abschnitt zwei selbstkritisch. "Wir hatten uns vorgenommen in der Pause, schnell aufs 3:0 zu spielen. Das Gegenteil ist eingetreten, wir waren dann ein bisschen überrascht von der taktischen Umstellung des Gegners, konnten nicht mehr so aktiv nach vorne verteidigen." Auch seine Einwechslungen hätten nicht den gewünschten Effekt erzielt. "Ich wollte der Mannschaft helfen, vor allem in der letzten Kette, dass ich einen zusätzlichen Verteidiger reingebe ins Zentrum. Das hat es aber nicht besser gemacht, weil wir zu passiv agiert haben."

Glück

Mit Glück wurde der Vorsprung über die Zeit gerettet. Die Erleichterung war den Rapid-Spielern nach der Partie jedenfalls anzusehen. Die Hütteldorfer können aber auch Positives aus Danzig mitnehmen: Ließ man in Wien gegen Lechia gute Chancen liegen, so war man am Donnerstagabend effektiv und landete früh auf der Siegerstraße durch die Treffer von Nicolas Kühn und Grüll.