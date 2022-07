2:1-Sieg bei Lechia Gdansk: Rapid bleibt dem Europacup erhalten

In der dritten Quali-Runde der Conference League geht es in Aserbaidschan weiter. Neftchi hat das 0:2 gegen Aris Limassol mit einem 3:0 in Baku umgedreht und wird auch am Donnerstag auf die Heimstärke bei hohen Temperaturen setzen, dazwischen wartet das Liga-Sonntagsspiel bei Austria Klagenfurt.