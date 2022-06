Die ungewöhnliche Familiengeschichte des Rapidlers Leopold Querfeld

Der Wiener erzählt im KURIER-Gespräch: „So schnell kann es gehen: Drei Monate nachdem ich noch nachgedacht hatte, ob es in der Rapid-U-18 zum Stammspieler reichen würde, war ich Teamspieler. Knapp danach Stammspieler bei Rapid II.“ Im Saisonfinish wurde der Blondschopf sogar zur Stütze der Profis. „Das hängt alles mit harter Arbeit zusammen.“

Harte Arbeit gehört bei den Querfelds einfach dazu. Die Großeltern haben das Kaffeehaus-Imperium aufgebaut, Vater Berndt führt viele Betriebe. In sein Café Landtmann am Ring geht, wer in Wien in oder am Rande der Politik gesehen werden will. Gleichzeitig ist Querfeld senior mit Milliardär Michael Tojner befreundet und teilt sich mit dem ebenso glühenden Fan eine Rapid-Loge.

Abgebrüht

Querfeld junior gleicht auf dem Rasen Tempo-Defizite mit gutem Stellungsspiel aus, abseits davon drückt er sich gewählt aus: „Nervosität ist kein guter Begleiter in Spielen – ich bin nur bis zum Anpfiff angespannt.“ Oder: „Meine älteren Brüder sind Ruderer. Sie trainieren viel mehr als ich, bekommen aber kaum Geld dafür. Das hat mich geprägt, ich habe diese Tugenden übernommen.“