Österreichs U-21-Team: Ein Versprechen für die Zukunft

Negativ: Dänische Überraschung

Dass ein Gegner überrascht, weil er in einem anderen System (Dreierkette) als erwartet auftritt, gehört zu einem Turnier. Dass Österreich bis zur Pause kein Rezept und keine Änderung fand, um gegen die Dänen ins Spiel zu kommen, war allerdings enttäuschend. Passend zum Fehlstart wurde später mit dem Elfmeter auch noch die große Chance auf die Wende vergeben.

Positiv: Mannschaftsgeist

Was jedes Team gerne behauptet, hat die U 21 wirklich vorgelebt: Von den nachrückenden A-Teamspielern über Stammkräfte, die seit Jahren im U-21-Kader sind, bis zu den fünf Spielern, die keine EM-Einsatzminute bekamen, war das ein echtes Kollektiv. Bereits im Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf fiel auf, mit wie viel Respekt und Herzlichkeit die 40 Männer der ÖFB-Delegation einander begegneten. Auch in Italien gab es keine Spur von Lagerkoller, wie er noch bei der EM 2016 in Frankreich Einzug gehalten hatte.

Negativ: Chancenverwertung

Auch wenn es ehrenwert ist, gegen Deutschland so viele Großchancen herauszuspielen – gerade gegen den Titelverteidiger müsste zumindest eine aus dem Spiel verwertet werden. Gegen die Serben wurde jener Kantersieg vergeben, den die Deutschen schafften. Und ohne Treffer eines Mittelstürmers ist es schwer, ins Semifinale zu kommen.