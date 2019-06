Gregoritsch stolz: "Das war nicht schlecht, oder?"

Die EM ist für Österreichs Unter-21-Team zu Ende nach dem ehrenvollen 1:1 gegen Deutschland. Die Sensation wäre möglich gewesen, man war dem Sieg ob der vielen Chancen näher als die Deutschen, die als Gruppensieger aufstiegen. DFB-Coach Stefan Kunz streute den Österreichern Rosen: "Sie haben eine tolle Leistung gebracht."

Teamchef Werner Gregoritsch erschien mit einem breiten Grinser bei der internationalen Pressekonferenz: "Das war nicht schlecht, wie meine Burschen aufgetreten sind, oder?" Aus dem 61-Jährigen sprach der Stolz. "Wir waren ein würdiger Vertreter bei der EM, wir haben gezeigt, warum wir hier waren. Wir hatten 25 schlechte Minuten gegen Dänemark."

Natürlich musste er die mangehalfte Chancenverwertung ansprechen: "Wenn wir die Chancen besser genützt hätten, wäre mehr möglich gewesen. Selten hat eine Mannschaft einer deutschen Unter 21 so zugesetzt wie wir diesmal."

Sein EM-Fazit fällt positiv aus: "Es war ja für uns Neuland, nie hatten wir in all den Wochen einen Lagerkoller. Am Meisten imponiert mir, dass die Spieler in der Kabine sitzen und ang'fressen sind, dass sie nicht weiter gekommen sind. Das ist für mich ein gutes Zeichen für die Zukunft." Allerdings schmerzt es ihn, mit dieser Mannschaft in dieser Form nicht mehr weiter arbeiten zu können.