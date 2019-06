U-21-EM: Österreich verabschiedet sich mit Würde und Anstand

Auf Augenhöhe

Vier Veränderungen in der Startelf nahm Teamchef Gregoritsch vor, diesmal mit Kalajdzic als Stürmer und Linksfuß Friedl rechts hinten. Im Stadio Friuli herrschte beste Fußball-Stimmung, die Österreicher stellten sich in der 13. Minute erstmals vor, als Kalajdzic fünf Meter vor dem Tor an einem Stanglpass vorbei rutschte.

DenDeutschen fiel ob dieser Chance aber nicht der Schreck in die Beine, ganz im Gegenteil. Eine Minute später brachte Stürmer Waldschmidt mit einem sensationellen Schuss aus 25 Metern genau ins Kreuzeck mit 1:0 in Führung. Goalie Schlager segelte wunderschön, aber vergeblich.

Nun tendierte die ohnehin kleine Chance auf die Sensation gegen Null. Oder doch nicht? Österreich kam praktisch aus dem Nichts zurück. Bei einem Freistoß blickte Kalajdzic erwartungsfroh auf den Ball, sah nicht, dass Torhüter Nübel daher rauschte. Der fing zwar den Ball, traf mit dem Knie aber Kalajdzic voll im Gesicht. Ähnliche Duelle (Schumacher vs. Battiston bei der WM 1982 oder Didulica vs. Lawaree 2005 im Wiener Derby) hatten in der Vergangenheit mit schweren Verletzungen geendet.

Kalajdzic blieb zum Glück unverletzt, Nübel konnte von Glück sprechen, nicht die Rote Karte zu sehen. Den logischen Elfmeter schoss diesmal Verteidiger Danso, ins linke Eck zum 1:1 (24.). Diesmal zeigten sich die Deutschen beeindruckt, Österreich konnte das Duell offen gestalten. Xaver Schlager, der immer mehr auf Touren kam, flankte auf Kalajdzic, dessen Kopfball Nübel mit tollem Reflex hielt.