Österreichs Rekordjagd: Warum diese Europacup-Saison historisch ist

Sieben Siege in Grün (Punkteschnitt 1,785) sind ebenso bemerkenswert wie die acht LASK-Erfolge in der Conference League und ihrer Quali (Punkteschnitt 2,36). Die Pflicht erfüllt hat Sturm (Punkteschnitt 1,0) in einer sehr schweren Europa-League-Gruppe.

Besonders wertvoll für das Ranking waren die fünf Siege von Salzburg im Play-off und der folgenden Champions League (Punkteschnitt 1,7).