LASK nach 1:4-Pleite bei Slavia Prag: "Wir waren nicht bereit"

Slavia Prag vor Viertelfinale

Die Tschechen haben vor allem dank Sor alle Trümpfe in der eigenen Hand. "Wenn er in Topform ist, ist er ein Spieler, für den die tschechische Liga eigentlich zu klein ist", verlautete Slavia-Coach Jindrich Trpisovsky. Ex-LASK-Spieler Mads Emil Madsen sprach nach seinem Startelfeinsatz samt Assist von einem "sehr guten" Resultat. Sein Trainer warnte aber vor allzu großer Euphorie. "Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, aber das Duell ist noch nicht vorbei. Der LASK ist noch immer gefährlich, weil er in Heimspielen viel besser und selbstbewusster agiert."

Hinzu kommen Personalsorgen beim tschechischen Serienmeister. Neben Langzeitausfällen macht aktuell eine Erkältungswelle, wie es offiziell hieß, dem Club zu schaffen. Am Mittwoch meldeten sich zwei Akteure ab, am Matchtag kamen zwei weitere, darunter Ivan Schranz, hinzu. "Wir müssen schauen, dass es sich nicht weiterverbreitet, wir nicht noch mehr Ausfälle haben", so Slavias Coach. Tschechiens Tabellenführer ist am Sonntag bei Slovan Liberec zu Gast, während der LASK zum Qualigruppen-Auftakt WSG Tirol in Pasching empfängt.