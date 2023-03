Kampf um Talente: WAC-Verteidiger Jasic entschied sich gegen ÖFB

Adis Jasic absolvierte seine Grundausbildung erst in diesem Winter, Schöttel sieht das System in beiden Fällen ausgenutzt. „Es geht darum, wie man verhindern kann, dass jemandem ein Platz weggenommen wird, der gerne für Österreich spielen würde“, erklärte der Ex-Internationale. Er werde weiterhin um hoffnungsvolle Spieler kämpfen, will grundsätzlich aber nicht von seinem Weg abrücken: „Wir werden weiter den Dialog mit allen suchen.“