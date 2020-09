Österreichs Fußball-Damen bleiben in der EM-Quali makellos

Irene Fuhrmann wird am Mittwoch 40 Jahre alt. Am Dienstag stand sie als erste Teamchefin Österreichs an der Seitenlinie. Und ihr Frauen-Nationalteam machte ihr in Kasachstan fünf Geschenke, siegte ganz klar mit 5:0. Damit haben die Frauen in der EM-Qualifikation in fünf Spielen noch keinen Punkt abgegeben, halten bei einer Tordifferenz von 21:0.

Das Spiel begann mit einer Schrecksekunde. Julia Hickelsberger-Füller ging nach einem Laufduell in der 2. Minute zu Boden. Die 21-jährige St. Pöltnerin, die im Heimspiel gegen die Kasachinnen gleich vier Mal getroffen hatte, konnte nicht weiter machen. Sie wurde von Stefanie Enzinger ersetzt. Für die 30-jährige Salzburgerin war es der erste Teameinsatz seit März 2018.

Die Österreicherinnen ließen sich von dem Rückschlag nicht erschüttern. Sarah Puntigam brachte den Ball nach einem Freistoß zur Mitte, Carina Wenninger köpfelte ein. Allerdings stand die Bayern-Verteidigerin hauchdünn im Abseits (12.). Aber es ging munter weiter. Nur eine Minute später spielte Nicole Billa auf Barbara Dunst. Die 22-jährige Frankfurt-Legionärin machte mit rechts einen Haken zur Mitte und knallte den Ball mit links sehenswert unter die Latte.